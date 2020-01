Arturo Vidal y actor de "Amor a la Catalán" se encararon en duro diálogo

Arturo Vidal, volante de FC Barcelona, se vio envuelto en una polémica en redes sociales al tener un fuerte cruce de palabras, con insultos incluídos, con el actor Benjamín Silva.

El intérprete, conocido por actuar en la teleserie "Amor a la Catalán", subió en las historias de Instagram burlas contra el seleccionado chileno y lo trató de "perking", por su llegada en helicóptero al estadio Monumental y haber compartido con el millonario empresario Andrónico Luksic durante el duelo de Rodelindo Román en Tercera División.

Debido a esa burla, el "King" le respondió con mensaje interno y el actor le sacó un pantallazo a dicha conversación.

"Ya nos encontraremos cagón culiao (sic) a ver si me lo dices a la cara. Payaso de mierda", dijo Vidal.

La respuesta del actor también fue dura: "sí, payaso orgulloso. Pero no me odia todo un país por inconsecuente. No tengo problema con decírtelo a la cara, soy bastante consecuente. Saludos".

La fotografía de la conversación fue etiquetada con la palabra "perking", además de los hashtags #Luksic #Vendido.

Cabe destacar que la cuenta del actor en Instagram, de momento, no está disponible.