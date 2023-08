Arturo Vidal y comparación con Charles Aránguiz: No pasó esa valla de jugar contra los mejores

Arturo Vidal presenció este martes el duelo que enfrentó a Inter de Porto Alegre de Charles Aránguiz ante Bolívar en Copa Libertadores, y si bien el "Rey" halagó el rendimiento de su compatriota rechazó la comparación que ha existido entre ambos en el último tiempo.

En medio de la transmisión en su canal de Twitch, el jugador de Atlético Paranaense evaluó la carrera que tuvo el "Príncipe" en el fútbol europeo en comparación a otros miembros de la Generación Dorada de la selección como el mismo, Alexis Sánchez o Claudio Bravo.

"Mi forma de pensar es así. La prensa tiene que hablar de los jugadores que lo han hecho bien. Charles es extraordinario, pero no pasó esa valla de jugar contra los mejores. No sé por qué no saltó más, jugaba bien (en Leverkusen), pero no sé qué pasó", apuntó Vidal.

Además, agregó que: "No dio el salto que esperaba. Para mí, podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por eso la gente se va conmigo, con Alexis (Sánchez) o con (Claudio) Bravo".

"Yo jugaba bien, hacía goles y salté a la Juventus. Después fui al Bayern Múnich, al Barcelona. Mi carrera fue así (indicando progreso), la de Charles llegó al Leverkusen", sentenció.