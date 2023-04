Arturo Vidal y llegada de Sampaoli a Flamengo: En dos días cambió el equipo

El seleccionado chileno Arturo Vidal alabó la llegada de Jorge Sampaoli a Flamengo luego del exitoso estreno del casildense en el triunfo por 2-0 ante Ñublense en duelo de Copa Libertadores.

"Estoy contento de haber jugado desde el inicio, jugué 60, 65 minutos después de haberme operado, lo que me tuvo ocho días en el hospital. Y feliz por la llegada del profe, que me da confianza, además de conseguir los tres puntos, pues era importante ganar", reconoció el mediocampista nacional al periodista Eugenio Salinas.

"Es muy importante que haya llegado, pasamos momentos lindos en la Selección y ojalá ganemos todo con Flamengo", añadió sobre el DT trasandino antes de referirse a la posición en que lo usó Sampaoli en el duelo ante los chillanejos.

"Volví a mi posición en la que jugué 15 o 16 años en Europa, que donde me siento súper cómodo. Espero seguir trabajando, con más días de entrenamiento sentirme cada vez mejor y ser un aporte al equipo. Con Sampaoli siempre se va para adelante, es atacar y atacar, no le gusta ir para atrás. Eso se vio, tuvimos el balón y en dos días cambió el equipo, llegamos al arco rival con cinco y seis hombres. Sabe sacarme el máximo rendimiento, en tres días me puso de titular y espero estar al 100 por ciento y dar muchas alegrías", expresó.

"Me sentí bien, mejor de lo que pensaba, pero sé que puedo dar más e ir sintiéndome mejor. Tenemos un equipazo, si trabajamos lo que Sampaoli quiere podremos tener muchas alegrías. Hay objetivos ambiciosos, partimos mal perdiendo finales, pero vamos por la Libertadores, el campeonato y la Copa Brasil. Tenemos un gran equipo, nos va a ir bien con el profe", expresó.