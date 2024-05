Arturo Vidal reveló quiénes fueron los mejores jugadores con los que compartió

Arturo Vidal en la previa del partido con Alianza Lima por la Copa Libertadores, conversó con las redes sociales de la competición continental y dio a conocer cuáles fueron los jugadores más difíciles de marcar y también quiénes fueron los mejores jugadores con los que compartió camarín en los diferentes equipos que defendió en Europa.

El actual jugador de Colo Colo inició mencionando cuáles fueron sus mejores compañeros: "El mejor de todos, claramente es Leo (Messi). Él es de otro planeta. Y después la línea es casi toda igual. Está Franck Ribéry, Xabi Alonso, Thomas Müller, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Arjen Robben... estaría todo el día nombrando a todos mis compañeros que son todos leyendas".

Vidal también fue consultado por cuáles fueron los rivales más difíciles de marcar y para él "están Leo Messi, Ribéry y Cristiano Ronaldo. Esos son los tres".

Una de las respuestas que sorprendió de la figura del Cacique es sobre cuáles quiénes son sus ídolos y el King aseguró que "siempre he dicho que mi ídolo es mi mamá. Hablando de fútbol, en Chile me gustaba mucho Miguel Riffo por cómo jugaba".

"Cuando empecé a jugar de volante me gustaba mucho Claude Makélélé en Europa. Esos son los jugadores que uno sigue siempre. Y con quién me hubiese gustado jugar, yo creo que con Cristiano, me hubiese encantado jugar con él. Porque jugué con Leo y con los demás, pero me faltó Cristiano", aseguró el exfutbolista de Barcelona.