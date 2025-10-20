Arturo Vidal volvió a ser el centro de la conversación en Colo Colo. Tras semanas marcadas por versiones cruzadas sobre su continuidad, el mediocampista rompió el silencio y dejó una frase que volvió a agitar el ambiente en el Monumental.

El “King”, que había puesto en duda su futuro pese a haber renovado automáticamente, explicó el verdadero sentido de sus palabras y no dudó en lanzar dardos a los medios.

“No estoy afuera de Colo Colo. Lo que dije el otro día fue lo que pensaba, pero no estoy afuera, quedan seis partidos para meternos en alguna copa internacional y para seguir. Estoy súper cómodo”, aclaró el volante albo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su descarga posterior: “Después, de verdad que no veo prensa porque ya me aburrieron. Les tengo respeto, pero no me interesa mucho. Hablan sin saber.”

Una respuesta directa, con tono desafiante, que reavivó la tensión entre Vidal y parte del entorno mediático, justo cuando el Cacique busca asegurar su clasificación a torneos internacionales.

🧩 ¿Por qué se habló de la salida de Arturo Vidal de Colo Colo?

Todo comenzó días atrás, cuando Vidal encendió las alarmas en el aeropuerto antes del viaje a Puerto Montt: “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo. Lo importante es lograr el objetivo este año y ahí veremos qué viene.”

Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje de despedida, especialmente porque Colo Colo todavía no logra consolidarse en la tabla.

⚡ “Estoy cansado de que inventen”: el King responde sin filtro

Vidal fue tajante al momento de aclarar la situación: “No veo quién habló, porque me aburrí. Tienen que preguntarme a mí. Si no me lo preguntan (…) no sé por qué inventan cosas que no valen la pena.” Con esa frase, el volante quiso cerrar el tema, pero su tono marcó el pulso del día.

🎮 La otra polémica: la participación de Vidal en la Kings League

Mientras tanto, otro tema seguía generando ruido: su vinculación con la Kings League, donde varios exjugadores y figuras activas participarán en los próximos meses. Vidal aclaró que su papel será solo simbólico y que no dejará Colo Colo por ningún motivo.

“Mi intención no es ir allá. Si tengo algún momento libre, viajaré a Brasil, pero si no, estaré acá. Capaz que lo haré en vivo, pero jamás voy a salir de Chile o faltar a un entrenamiento. Colo Colo es lo más importante.”

🗣️ ¿Qué dijo el DT Fernando Ortiz sobre la situación de Vidal?

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, fue consultado por la polémica y prefirió mantener la calma:

“Yo no soy quién para decir lo que Arturo debe o no debe hacer. Mientras me rinda en la cancha, puede hacer lo que quiera. Está dentro de las condiciones para hacerlo.”

El entrenador fue claro: mientras Vidal siga aportando en el campo, no habrá sanciones ni conflictos internos.

🗓️ ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras su derrota 1-0 ante Coquimbo Unido, Colo Colo buscará levantar cabeza en la fecha 25 del Campeonato Nacional 2025, donde recibirá a Deportes Limache en el Estadio Monumental.

📅 Lunes 27 de octubre – 20:00 horas

🏟️ Estadio Monumental, Macul

📺 Transmite: TNT Sports

Los albos marchan en la octava posición con 34 puntos, producto de 9 triunfos, 7 empates y 8 derrotas, y mantienen viva la ilusión de alcanzar un cupo a torneos internacionales.

Así está la parte alta de la tabla:

1️⃣ Coquimbo Unido – 59 pts

2️⃣ Universidad Católica – 45 pts

3️⃣ O’Higgins – 44 pts

4️⃣ Audax Italiano – 43 pts

5️⃣ Universidad de Chile – 42 pts

6️⃣ Palestino – 39 pts

7️⃣ Cobresal – 38 pts

8️⃣ Colo Colo – 34 pts