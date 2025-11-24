Arturo Vidal nos dejó una nueva frase para comentar en la semana: el King conversó con la prensa tras la goleada 4-1 de Colo Colo sobre Unión La Calera en el Monumental y explicó su suplencia.

De todas maneras, sostuvo que se siente titular y que le queda un buen rato en el profesionalismo, dejando entrever que se mantendrá en el Cacique.

😎 Vidal y su confianza pese a ser suplente en el Colo Colo vs La Calera

En diálogo con zona mixta del Monumental, Arturo Vidal señaló: “Yo estoy preparado para lo que venga, si tengo que ayudar al equipo de afuera lo voy a hacer. Esta profesión es así, pero siempre me he tenido mucha confianza, y sé que si estoy físicamente bien, no hay ni uno que se pueda igualar a mí”.

Además, explicó porqué no fue titular en Colo Colo, ingresando recién en el segundo tiempo: “Es porque vengo de la lesión que fui suplente, no porque haya alguien mejor que yo. Sí, físicamente habían mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, solo he entrenado, entonces, igual es difícil meterse, ya faltando tampoco que termine el campeonato”.

“Me lo tomo con tranquilidad. El equipo lo hizo espectacular hoy día, y siempre el equipo que gana sigue, y ya venían de dos triunfos y lo más importante es que el equipo ya se metió en carrera”, agregó.

Para cerrar el tema, dejó en claro que hay Arturo Vidal para rato: “Mientras me sienta bien, mientras no no tenga lesiones, voy a seguir por mucho tiempo”.

🫂 Arturo Vidal respaldó a Salomón Rodriguez en Colo Colo

En otro tema, Arturo Vidal valoró la vuelta al gol de Salomón Rodríguez en Colo Colo: “Ha sido un año complicado, Salomón ha vivido momentos muy difíciles. La gente a veces crítica y está bien. Siempre han nombrado el precio que lo trajeron y entonces eso la gente lo toma mal”.

“Es un jugador que se prepara, que se entrena, tiene una humildad increíble, siempre está preparado para ayudar, siempre está atento a las ocasiones, no se lesiona nunca, siempre está entrenando, entonces, uno lo sabe y gracias a Dios se le pudo dar hoy día que pudo marcar, y el cariño que le tenemos a él es muy grande. Entonces, un jugador así necesita confianza, porque tiene mucho talento, por algo llegó a Colo Colo”, sentenció.

❌ Arturo Vidal se pierde la visita de Colo Colo ante Cobresal

La mala noticia para Arturo Vidal y Colo Colo es que el King no estará en el próximo partido ante Cobresal.

El volante recibió su octava tarjeta amarilla del Campeonato Nacional 2025, por lo que quedó suspendido por acumulación.

Colo Colo visita a Cobresal el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas en El Salvador, por la Fecha 29.