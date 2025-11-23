Salomón Rodríguez por fin volvió a anotar: el uruguayo dejó atrás una tremenda sequía goleadora en Colo Colo en el 4-1 ante Unión La Calera y se sacó de encima largos meses de críticas, problemas de confianza y presión tanto interna como externa en la institución.

De hecho, el charrúa anotó su primer gol en el Campeonato Nacional 2025, ya que los únicos dos tantos que registraba en el Cacique, los había anotado en la Copa Chile.

⚽ ¿Hace cuánto no hacía un gol Salomón Rodríguez en Colo Colo?

La última vez que Salomón Rodriguez había anotado con la camiseta de Colo Colo fue el 13 de febrero de este 2025, cuando ingresó en el segundo tiempo y marcó el 4-0 definitivo contra Unión San Felipe en el estadio Monumental, por la Copa Chile.

Desde ese momento hasta la fecha, han pasado más de nueve meses y, exactamente, 283 días, los que se transformaron en un calvario para Rodríguez, quien no solo ha sido cuestionado por los hinchas, sino que también ha perdido la confianza del club, que se ha planteado mandarlo a préstamo a fines de esta temporada, algo que también está buscando el jugador.

Para completar el dato, el otro gol que convirtió Salomón en los Albos fue el 31 de enero en el empate 2-2 ante Limache en el Monumental, en la misma Copa Chile.

💸 ¿Cuánto pagó Colo Colo por Salomón Rodríguez?

Lo que más se ha cuestionado por el mal rendimiento de Salomón Rodríguez en Colo Colo es el alto precio que pagó el club por su carta.

De hecho, en un principio se señalaba que el Popular había desembolsado cerca de 2,5 millones de dólares por el jugador, lo que implicaba que fuera el futbolista más caro de la historia del club.

No obstante, después el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, indicó que solo se ha pagado 1,2 millones de la moneda norteamericana por el 50 por ciento del pase, lo que no implica que se compre el porcentaje de resta.