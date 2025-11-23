Colo Colo goleó por 4-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental y después de largo tiempo se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, único objetivo que le resta al Cacique en esta temporada.

Los Albos igualaron con 44 puntos a Cobresal, pero tienen mejor diferencia de gol, por lo que capturaron el séptimo puesto de la tabla de posiciones. ¿Lo mejor? Ambos elencos se miden en la próxima fecha.

⚽ Los goles de Colo Colo vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025

Colo Colo tuvo 25 minutos arrolladores en el primer tiempo: Lucas Cepeda anotó con un tremendo zurdazo a colocar (8′), Javier Correa tras una buena jugada colectiva (16′) y Víctor Felipe Méndez con una buena acción personal, eludiendo al arquero Jorge Peña (25′).

El Cacique tuvo varias opciones para aumentar más su ventaja en los primeros 45 minutos, principalmente gracias a Correa, aunque éste no pudo duplicar su cosecha goleadora.

En el complemento, bajó la intensidad del elenco albo: La Calera se la jugó en busca de un descuento y lo consiguió en los 55′ a través de Ignacio Mesías.

El elenco cementero tuvo su momento en los 58′, con un cabezazo en solitario de Sebastián “Sacha” Sáez, quien falló sin marca, en un tanto que pudo poner gran presión al Popular, algo que no terminó ocurriendo, por lo que el cierre del partido fue tranquilo.

En los 84′ ocurrió lo impensado: el recién ingresado Salomón Rodríguez capturó un balón flotante en el área calerana y anotó su primer gol en el Campeonato Nacional 2025. El uruguayo no anotaba desde febrero en el Cacique, donde solo realizó conquistas en Copa Chile.

📊 Estadísticas de Colo Colo vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Colo Colo 3 0 Primera parte Unión La Calera Lucas Cepeda 8′

Javier Correa 16′

Victor Mendez 25′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 25 ‘ Colo Colo Gol regular : Victor Mendez 16 ‘ Colo Colo Asistencia : Erick Wiemberg 16 ‘ Colo Colo Gol regular : Javier Correa 8 ‘ Colo Colo Asistencia : Mauricio Isla 8 ‘ Colo Colo Gol regular : Lucas Cepeda ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Victor Mendez! Asistencia de Erick Wiemberg en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Javier Correa! Asistencia de Mauricio Isla en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Cepeda! El árbitro da inicio al encuentro. Colo Colo Colo Colo 4-2-3-1 30 Fernando

de

Paul 22 Mauricio

Isla 15 Emiliano

Amor 6 Sebastian

Vegas 21 Erick

Wiemberg 25 Tomas

Alarcon 34 Vicente

Pizarro 32 Lucas

Cepeda 24 Leandro

Hernandez 5 Victor

Mendez 9 Javier

Correa Entrenador

0 Fernando Ortiz

Suplentes

12 Eduardo Villanueva



4 Alan Saldivia



17 Cristian Riquelme



38 Victor Campos



23 Arturo Vidal



11 Marcos Bolados



19 Salomon Rodriguez

Unión La Calera Unión La Calera 4-2-3-1 1 Jorge

Pena 25 Christopher

Diaz 6 Felipe

Campos 14 Nahuel

Brunet 4 Diego

Ulloa 8 Erik

De

Los

Santos 21 Agustin

Alvarez 16 Kevin

Mendez 23 Juan

Mendez 32 Martin

Hiriart 11 Sebastian

Saez Entrenador

0 Martin Cicotello

Suplentes

13 Martin Ballesteros



5 Camilo Moya



9 lLeandro Venegas



10 Franco Lobos



20 Diego Monreal



27 Ignacio Mesias



29 Joaquin Soto

0 Faltas Cometidas 1 0 Fuera de Juego 0 58 Posesión de Balón 42 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tiros Fuera 0 4 Tiros a Puerta 0 1 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 1 Saques de Portería 3 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 0 0 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 4 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Corners 1ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Faltas Cometidas 1ª Mitad 1 Últimos enfrentamientos UNI 0 – 1 COL 01/06/2025 COL 1 – 0 UNI 16/10/2024 COL 3 – 1 UNI 28/04/2024 COL 2 – 0 UNI 12/11/2023 UNI 1 – 6 COL 04/07/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y La Calera?

Colo Colo enfrenta este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas a Cobresal en El Salvador por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, duelo en el que ambos elencos se jugarán buena parte de sus chances de ir a la Copa Sudamericana 2026.

La Calera, en tanto, choca el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas ante Limache en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, solo con la idea de dejar una mejor imagen en esta segunda rueda.