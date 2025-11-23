Colo Colo goleó por 4-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental y después de largo tiempo se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, único objetivo que le resta al Cacique en esta temporada.
Los Albos igualaron con 44 puntos a Cobresal, pero tienen mejor diferencia de gol, por lo que capturaron el séptimo puesto de la tabla de posiciones. ¿Lo mejor? Ambos elencos se miden en la próxima fecha.
⚽ Los goles de Colo Colo vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025
Colo Colo tuvo 25 minutos arrolladores en el primer tiempo: Lucas Cepeda anotó con un tremendo zurdazo a colocar (8′), Javier Correa tras una buena jugada colectiva (16′) y Víctor Felipe Méndez con una buena acción personal, eludiendo al arquero Jorge Peña (25′).
El Cacique tuvo varias opciones para aumentar más su ventaja en los primeros 45 minutos, principalmente gracias a Correa, aunque éste no pudo duplicar su cosecha goleadora.
En el complemento, bajó la intensidad del elenco albo: La Calera se la jugó en busca de un descuento y lo consiguió en los 55′ a través de Ignacio Mesías.
El elenco cementero tuvo su momento en los 58′, con un cabezazo en solitario de Sebastián “Sacha” Sáez, quien falló sin marca, en un tanto que pudo poner gran presión al Popular, algo que no terminó ocurriendo, por lo que el cierre del partido fue tranquilo.
En los 84′ ocurrió lo impensado: el recién ingresado Salomón Rodríguez capturó un balón flotante en el área calerana y anotó su primer gol en el Campeonato Nacional 2025. El uruguayo no anotaba desde febrero en el Cacique, donde solo realizó conquistas en Copa Chile.
📊 Estadísticas de Colo Colo vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025
- Lucas Cepeda 8′
- Javier Correa 16′
- Victor Mendez 25′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
de
Paul
Isla
Amor
Vegas
Wiemberg
Alarcon
Pizarro
Cepeda
Hernandez
Mendez
Correa
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Suplentes
-
12Eduardo Villanueva
-
4Alan Saldivia
-
17Cristian Riquelme
-
38Victor Campos
-
23Arturo Vidal
-
11Marcos Bolados
-
19Salomon Rodriguez
Pena
Diaz
Campos
Brunet
Ulloa
De
Los
Santos
Alvarez
Mendez
Mendez
Hiriart
Saez
- Entrenador
-
0Martin Cicotello
- Suplentes
-
13Martin Ballesteros
-
5Camilo Moya
-
9lLeandro Venegas
-
10Franco Lobos
-
20Diego Monreal
-
27Ignacio Mesias
-
29Joaquin Soto
📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y La Calera?
Colo Colo enfrenta este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas a Cobresal en El Salvador por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, duelo en el que ambos elencos se jugarán buena parte de sus chances de ir a la Copa Sudamericana 2026.
La Calera, en tanto, choca el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas ante Limache en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, solo con la idea de dejar una mejor imagen en esta segunda rueda.