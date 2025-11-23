Colo Colo goleó por 4-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental y después de largo tiempo se metió en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, único objetivo que le resta al Cacique en esta temporada.

Los Albos igualaron con 44 puntos a Cobresal, pero tienen mejor diferencia de gol, por lo que capturaron el séptimo puesto de la tabla de posiciones. ¿Lo mejor? Ambos elencos se miden en la próxima fecha.

⚽ Los goles de Colo Colo vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025

Colo Colo tuvo 25 minutos arrolladores en el primer tiempo: Lucas Cepeda anotó con un tremendo zurdazo a colocar (8′), Javier Correa tras una buena jugada colectiva (16′) y Víctor Felipe Méndez con una buena acción personal, eludiendo al arquero Jorge Peña (25′).

El Cacique tuvo varias opciones para aumentar más su ventaja en los primeros 45 minutos, principalmente gracias a Correa, aunque éste no pudo duplicar su cosecha goleadora.

En el complemento, bajó la intensidad del elenco albo: La Calera se la jugó en busca de un descuento y lo consiguió en los 55′ a través de Ignacio Mesías.

El elenco cementero tuvo su momento en los 58′, con un cabezazo en solitario de Sebastián “Sacha” Sáez, quien falló sin marca, en un tanto que pudo poner gran presión al Popular, algo que no terminó ocurriendo, por lo que el cierre del partido fue tranquilo.

En los 84′ ocurrió lo impensado: el recién ingresado Salomón Rodríguez capturó un balón flotante en el área calerana y anotó su primer gol en el Campeonato Nacional 2025. El uruguayo no anotaba desde febrero en el Cacique, donde solo realizó conquistas en Copa Chile.

📊 Estadísticas de Colo Colo vs La Calera por el Campeonato Nacional 2025

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28
Colo Colo
23/11/2025 20:30
3
0
Primera parte
Unión La Calera
  • Lucas Cepeda 8′
  • Javier Correa 16′
  • Victor Mendez 25′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
25 ‘
Colo Colo
Gol regular : Victor Mendez
16 ‘
Colo Colo
Asistencia : Erick Wiemberg
16 ‘
Colo Colo
Gol regular : Javier Correa
8 ‘
Colo Colo
Asistencia : Mauricio Isla
8 ‘
Colo Colo
Gol regular : Lucas Cepeda
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Victor Mendez!
Asistencia de Erick Wiemberg en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Javier Correa!
Asistencia de Mauricio Isla en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Lucas Cepeda!
El árbitro da inicio al encuentro.
Colo Colo
4-2-3-1
Fernando de Paul 30
Fernando
de
Paul
Mauricio Isla 22
Mauricio
Isla
Emiliano Amor 15
Emiliano
Amor
Sebastian Vegas 6
Sebastian
Vegas
Erick Wiemberg 21
Erick
Wiemberg
Tomas Alarcon 25
Tomas
Alarcon
Vicente Pizarro 34
Vicente
Pizarro
Lucas Cepeda 32
Lucas
Cepeda
Leandro Hernandez 24
Leandro
Hernandez
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Javier Correa 9
Javier
Correa
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 4
    Alan Saldivia
  • 17
    Cristian Riquelme
  • 38
    Victor Campos
  • 23
    Arturo Vidal
  • 11
    Marcos Bolados
  • 19
    Salomon Rodriguez
Unión La Calera
4-2-3-1
Jorge Pena 1
Jorge
Pena
Christopher Diaz 25
Christopher
Diaz
Felipe Campos 6
Felipe
Campos
Nahuel Brunet 14
Nahuel
Brunet
Diego Ulloa 4
Diego
Ulloa
Erik De Los Santos 8
Erik
De
Los
Santos
Agustin Alvarez 21
Agustin
Alvarez
Kevin Mendez 16
Kevin
Mendez
Juan Mendez 23
Juan
Mendez
Martin Hiriart 32
Martin
Hiriart
Sebastian Saez 11
Sebastian
Saez
  • Entrenador
  • 0
    Martin Cicotello
  • Suplentes
  • 13
    Martin Ballesteros
  • 5
    Camilo Moya
  • 9
    lLeandro Venegas
  • 10
    Franco Lobos
  • 20
    Diego Monreal
  • 27
    Ignacio Mesias
  • 29
    Joaquin Soto
0
Faltas Cometidas
1
0
Fuera de Juego
0
58
Posesión de Balón
42
0
Tarjetas Amarillas
0
2
Tiros Fuera
0
4
Tiros a Puerta
0
1
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
1
Saques de Portería
3
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
0
0
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
4
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Corners 1ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Faltas Cometidas 1ª Mitad
1
Últimos enfrentamientos
UNI 0 – 1 COL 01/06/2025
COL 1 – 0 UNI 16/10/2024
COL 3 – 1 UNI 28/04/2024
COL 2 – 0 UNI 12/11/2023
UNI 1 – 6 COL 04/07/2023

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y La Calera?

Colo Colo enfrenta este viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas a Cobresal en El Salvador por la Fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, duelo en el que ambos elencos se jugarán buena parte de sus chances de ir a la Copa Sudamericana 2026.

La Calera, en tanto, choca el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas ante Limache en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, solo con la idea de dejar una mejor imagen en esta segunda rueda.