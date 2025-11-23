Colo Colo vs Unión La Calera, en el Estadio Monumental, será el duelo con el que cierre la jornada de domingo de esta fecha 28 del Campeonato Nacional.

Los Albos llegan con oxígeno tras su última victoria frente a Unión Española. El Cacique no depende de sí mismo para conseguir un cupo a la Copa Sudamericana 2026, si Colo Colo quiere conseguir el objetivo, y salvar el honor en su centenario, debe derrotar a Calera y esperar una caída de Cobresal.

U. La Calera llega a este partido con las inseguridades típicas de quien perdió ante el colista y casi descendido. Los Cementeros, que ya no se juegan nada en esta temporada, deben revertir la imagen que dejaron en su último encuentro con Iquique.

El Colo Colo – U. La Calera será arbitrado por Nicolás Millas.

⏱️Colo Colo vs. Unión La Calera