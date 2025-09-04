Arturo Vidal sufre con problemas fuera de la cancha: el King enfrenta un problema judicial por un proyecto fallido en el último tiempo.

Esto se suma a las dificultades deportivas que ha lamentado este año en Colo Colo, con una irregular campaña tanto a nivel local como internacional.

😱 El gran problema judicial que enfrenta Arturo Vidal

Se trata de una querella por estafa y apropiación indebida por parte de la productora Pixihouse, que aseguró haber realizado una inversión de 96.000 dólares (96 millones de pesos chilenos) por realizar un documental de la vida de Arturo Vidal, el que nunca vio la luz.

El recurso fue llevado a cabo en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, según dio a conocer La Tercera.

De todos modos, la querella fue declarada inadmisible, aunque la disputa seguirá en tribunales.

