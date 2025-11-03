Arturo Vidal fue la gran ausente en la victoria de Colo Colo ante Ñublense y su aparición en el crucial enfrentamiento contra Unión Española este sábado 8 de noviembre está en serio riesgo.

Una lesión muscular mantiene al bicampeón de América en la enfermería en el peor momento posible, cuando el Cacique necesita con urgencia su capacidad de liderazgo para asegurar un cupo a Copa Sudamericana 2026.

Fernando Ortiz no quiso comprometerse públicamente sobre la disponibilidad del King, dejando un mensaje que refleja cautela y preocupación. “Veremos. Mañana (domingo) les damos descanso, el lunes volvemos a entrenar. Lo voy a ver el lunes”, respondió el técnico argentino cuando fue consultado sobre si Vidal estará en condiciones de enfrentar a los Hispanos. Esta respuesta evasiva revela que los doctores de Colo Colo aún no dan el visto bueno para una participación que podría prolongar aún más la lesión.

🏥 ¿Qué lesión tiene Arturo Vidal?

Arturo Vidal presenta una contractura en el isquiotibial derecho que lo marginó del partido ante Ñublense. Las contracturas musculares, aunque menos graves que los desgarros, pueden extenderse significativamente si no son manejadas con cautela y pueden derivar en lesiones más serias si el jugador retorna prematuramente a la actividad.

Sin Vidal, Fernando Ortiz deberá recurrir a opciones menos experimentadas o modificar el esquema táctico. Nombres como Tomás Alarcón y Esteban Pavez están frotándose las manos

La irrupción de Pavez sería particularmente interesante considerando que ha estado marginado de la alineación titular.

Vidal no ha tenido una temporada feliz en 2025 / © Javier Vergara/Photosport

🇪🇸 Unión Española jugará una final contra Colo Colo

Unión Española llega a este duelo en zona de riesgo de descenso, por lo que buscarán con urgencia los tres puntos ante el Cacique. Aunque ha tenido una temporada futbolísticamente inferior a Colo Colo, el equipo hispano podría causar problemas considerando que juega en casa y tiene incentivos claros para presionar.

El triunfo sobre los albos podría dejar a la Unión Española muy cerca de salvarse del descenso.

🏟️¿Cuándo juegan U Española vs Colo Colo?

Hispanos y Albos se enfrentarán el próximo 8 de noviembre a las 15:00 horas. El partido se jugará en el Estadio Santa Laura.