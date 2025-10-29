La semana de Colo Colo ha estado repleta de dudas luego del empate que protagonizó con Deportes Limache el pasado lunes y que los complicó nuevamente en la opción de asegurar un boleto a la próxima Copa Sudamericana, sensaciones que se apoderan del camarín albo y sobre todo en uno de sus referentes, Arturo Vidal.

Ya a inicios de este mes de octubre se conocía de que Vidal había cumplido con los requisitos para su renovación automática por todo el 2026, sin embargo, en aquella oportunidad el propio volante dio a entender que su continuidad no estaba garantizada, postura que remarcó con otra intrigante reflexión en las últimas horas.

🫨 Vidal piensa en el retiro pero no en Colo Colo

El Rey estuvo presente la tarde-noche de este martes en el Avant Premiere de la película Eterno, instancia en la que volvió a responder las preguntas por cómo proyecta su futuro y si se ve retirándose en Colo Colo, sorprendiendo con su respuesta.

“No sé mi futuro, el tiempo lo dirá, me siento bien y estoy feliz. Pienso en el día a día. El tiempo dirá dónde me retiraré. Sería hermoso ganar la Libertadores con Colo Colo, pero vamos a ver, cada vez se complica más. Hay países con más presupuesto, más avanzados, pero trabajando fuerte y firme se puede lograr. Hay que prepararse”, manifestó Vidal al respecto.

Lo cierto es que Colo Colo tiene bien complicado poder jugar la Copa Libertadores del próximo 2026 por su lugar en la tabla del Campeonato, encontrándose a 9 puntos de distancia del lugar de Chile 3 con 15 unidades por disputar en los cinco partidos que le restan a la temporada. Es más, incluso la oportunidad de ir a la Sudamericana está complicada hoy por hoy, estando los albos a seis puntos de distancia de meterse en aquella zona.

Colo Colo podría arrancar el 2026 con grandes cambios en el plantel/ © Photosport

📆 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción este mismo sábado 1 de noviembre, cuando por la Fecha 26 visiten a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.