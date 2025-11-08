Tras una temporada para el olvido, en Colo Colo ya trabajan con miras al 2026. El elenco albo proyecta una reestructuración importante en el plantel y se esperan varias salidas en el equipo.

Uno que podría partir es Arturo Vidal, que si bien tiene una cláusula de renovación automática, no tiene la continuidad asegurada en el Cacique, puesto que el estado financiero del club obligará a la dirigencia a rebajar el costo de la plantilla.

Sin embargo, lo económico no sería lo único que complicaría al King para extender su vínculo, por lo que su futuro en el Estadio Monumental es toda una incógnita.

😮 Los cruces entre Vidal y Blanco y Negro que encienden a Colo Colo

Hace algunos días, el dirigente del bloque Vial Ruiz-Tagle, Ángel Maulen, criticó duramente a los jugadores de Colo Colo y la respuesta de Arturo Vidal no se hizo esperar. “Que vaya y lo diga al camarín. Yo no respondo más a gente que hable por la prensa (…) no lo he visto nunca, no sé quién es, pero me gusta que nos digan las cosas a la cara”, contestó.

Sin embargo, la relación entre Vidal y Blanco y Negro comenzó a tensionarse en abril, cuando el jugador anunció la creación de la casa de apuestas Juega con el King. Tras su expulsión ante Racing en la Copa Libertadores, el mediocampista fue cuestionado por dirigentes del mismo bloque.

En junio, en tanto, el interés de Pachuca para que el volante jugara el Mundial de Clubes volvió a incomodar a parte de la concesionaria. Lo mismo pasó con su presentación en la Kings League, situación que generó varias críticas desde ByN al bicampeón de América con La Roja

😨 Tensión con Blanco y Negro podría definir futuro de Vidal en Colo Colo

Según reportó En Cancha, todas estas situaciones no tienen para nada contentos a los directivos de Blanco y Negro, en especial a los del Bloque Vial Ruiz-Tagle, quienes han sido críticos con el desempeño de Arturo Vidal.

Por ello, de acuerdo al citado medio, la última réplica del King a Maulen provocó que una parte de la concesionaria esté a favor de que el futbolista deje el club de cara a la próxima temporada.

De concretarse su salida, Colo Colo se ahorrará una cifra considerable de dinero, puesto que Vidal percibe alrededor de $1.360.000.000 al año, sin considerar los bonos que establece su contrato o los premios que se reparten en el plantel por alcanzar distintos objetivos.

