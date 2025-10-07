Arturo Vidal volvió con todo a la esfera pública. Tras días de perfil bajo, el King volvió a dar incendiarias declaraciones, esta vez contra Nicolás Córdova y su labor en Chile en el Mundial Sub 20, así como también contra Manuel Pellegrini y su opción en La Roja adulta.

Eso le valió cuestionamientos: el principal vino de Claudio Borghi, quien se mostró “molesto” porque Vidal criticó el proceso de jóvenes de 20 años, recordando que fue el mismo bicampeón de América quien pedía apoyo para la selección hace algún tiempo.

😱 Vidal no se quedó callado y lanzó un nuevo mensaje en redes

Tras esto, Arturo Vidal no se quedó tranquilo otra vez y entregó polémicas palabras a través de sus redes sociales: “Me avisan que muchos sapos (están) hablando de mí jajajaja. Estoy muy lejos de ustedes para responder. Suerte”, junto a emojis de sapos y otros más.

Todo indica que el dardo es para Borghi. No obstante, la interrogante queda abierta al no tener una dedicatoria específica.

🔗 Para saber más de Arturo Vidal y de La Roja debes acceder a Al Aire Libre.