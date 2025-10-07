Arturo Vidal sacudió al medio futbolero luego de cuestionar el juego de La Roja que compite en el Mundial Sub 20 de Chile. El volante fue frontal: no ve idea de ataque ni de defensa, aunque valoró el esfuerzo del grupo. Su diagnóstico, sin anestesia, movió la aguja mediática.

Claudio Borghi, su ex DT en Colo Colo y en la Selección, no dejó pasar el mensaje. En ESPN, el Bichi puso el pie fuerte y le cobró factura al King: si hace meses pidió apoyo para la adulta en medio de bajos rendimientos, ¿por qué ahora pegarle a los chicos? Para Borghi, hay una línea que no se debe cruzar cuando se trata de juveniles en formación.

⚽ La fuerte respuesta de Borghi a Vidal

“Está criticando a chicos de 20 años. ¿Acaso él se olvidó cuando tenía 20?”, lanzó Borghi, marcando territorio. El técnico recalcó que lo que opine Vidal de Nicolás Córdova es secundario; el foco, dice, es proteger a un grupo que todavía está en etapa de aprendizaje. En buen chileno: no es lo mismo exigir a la adulta que a una Sub 20 que aún busca su identidad.

El Bichi fue más allá y apuntó a la coherencia. “Arturo Vidal dice que esta selección Sub 20 no juega a nada, cuando hace unos meses él pidió apoyo para la selección adulta porque no tenía buenos rendimientos”, cerró el Bichi dejando una nueva polémica en la palestra sobre los rendimientos de esta generación.

❓ ¿Cuándo y dónde juega La Roja Sub 20?

La Selección Chilena Sub 20 saldrá a la cancha para jugar contra México este martes a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial de la categoría, será transmitido por CHV en televisión abierta y también en sus plataformas online.

