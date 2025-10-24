Volvieron como símbolos, pero sus rendimientos marcaron caminos opuestos. Charles Aránguiz domina los tiempos en la U de Chile con elegancia y precisión; Arturo Vidal, en tanto, mantiene su sello combativo y liderazgo en un Colo Colo que ha tenido altos y bajos.

Ambos son historia viva de La Roja, pero en este 2025 las estadísticas revelan que el “Príncipe” ha sido más determinante que el “King”, tanto en el Campeonato Nacional como en los torneos internacionales.

A continuación, el análisis detallado que compara su impacto en cada competencia del año.

⚽ Aránguiz vs Vidal: ¿Quién rinde más en el Campeonato Nacional 2025?

📊 Carga de minutos / influencia en el equipo

Aránguiz: 19 partidos, 1.502 minutos, 18 titularidades.

Vidal: 16 partidos, 1.126 minutos, 15 titularidades.

➡ Charles Aránguiz ha sido más sostenido: juega más, sale menos reemplazado, es parte estable del plan de la U. Vidal también es titular en Colo Colo, pero tiene menos carga total y sale más seguido (11 veces sustituido vs 7 de Aránguiz).

⚽ Peso ofensivo en el torneo local

Goles: Aránguiz 4 | Vidal 3

Todos los goles de Aránguiz fueron de penal (4/4). Vidal convirtió 3, 2 de penal.

Asistencias: Aránguiz 4 | Vidal 1

Minutos por gol: prácticamente igual (Aránguiz 375,5 min/gol vs Vidal 375,3 min/gol)

Pases clave (“Key passes”): Aránguiz 23 | Vidal 16

Precisión de centro: Aránguiz 50% | Vidal 28,6%

➡ En el torneo local, no es sólo que Aránguiz haga goles: también los fabrica. Tiene el doble de contribuciones directas a gol (4 goles + 4 asistencias = 8 acciones de gol) vs Vidal (3 goles + 1 asistencia = 4 acciones de gol). Además, Aránguiz es más generador (23 pases clave vs 16), o sea: hace jugar al resto.

💪 Trabajo defensivo en el medio

Entradas ganadas (tackles won): ambos 23.

Eficiencia en el quite: Vidal 69,7% | Aránguiz 60,5%

Intercepciones: Vidal 14 | Aránguiz 12

Bloqueos: Aránguiz 6 | Vidal 3

Despejes: Aránguiz 18 | Vidal 12

➡ Defendiendo, Vidal es más eficiente en el 1v1 y anticipa un poco más (intercepciones), pero Aránguiz compensa bloqueando y despejando más. Traducido: Vidal gana más duelos directos; Aránguiz limpia más peligro cerca del área propia.

🎯 Juego con la pelota

Pases exitosos: Aránguiz 748 | Vidal 701

Precisión de pase: Aránguiz 86,6% | Vidal 83,6%

Precisión en campo rival: Aránguiz 81,1% | Vidal 77,3%

➡ Aránguiz está manejando el ritmo de la U con un nivel de circulación altísimo. Vidal también distribuye, pero Charles es más limpio y más preciso arriba, entre líneas. Eso es de jugador-franquicia.

🟨 Disciplina

Amarillas: Aránguiz 4 | Vidal 6

Rojas: ambos 1

Faltas cometidas: Vidal 21 | Aránguiz 19

Faltas recibidas: Aránguiz 22 | Vidal 13

➡ A Aránguiz le pegan más (22 faltas recibidas) porque lo van a buscar. Vidal pega más (21 faltas cometidas) porque va al choque. Vidal vive más al borde de la amarilla.

👉 En el Campeonato Nacional, Aránguiz ha sido más completo: crea, asiste, convierte, organiza y además compite defensivamente casi al mismo nivel que Vidal.

👉 Vidal sigue siendo gravitante (sobre todo en duelos y energía), pero su impacto directo en goles/último pase es menor. Si el premio fuera “volante más determinante del torneo local”, con estos números se lo lleva Charles Aránguiz.

🏆 Copa Chile

Aránguiz: 3 PJ (250′), 1 asistencia, 4 pases clave, 0 amarillas.

3 PJ (250′), 1 asistencia, 4 pases clave, 0 amarillas. Vidal: 2 PJ (91′), 0 goles, 1 amarilla.

➡ Incluso en la Copa Chile, Aránguiz muestra mayor participación en la construcción ofensiva. Vidal fue más reservado en minutos y protagonismo.

Javier Vergara/Photosport

🌎 ¿Y en las competencias internacionales 2025 con Colo Colo y U de Chile?

🏆 Copa Libertadores

⏱ Minutos

Aránguiz: 432’

Vidal: 366’

Ambos titulares en todos los partidos (5/5).

⚽ Gol / peso directo en el marcador

Aránguiz: 3 goles en 5 partidos (todos de penal). Marcó cada 144 minutos.

Vidal: 0 goles.

🅰 Asistencia / generación

Aránguiz: 0 asistencias, 0 pases clave registrados.

Vidal: 0 asistencias, pero 5 pases clave.

➡ El “Príncipe” fue el tipo que destrabó partidos desde el punto penal. Eso vale oro en duelos cerrados a nivel Conmebol. Vidal, cero gol, pero sí generó juego y construyó ocasiones (5 pases clave). O sea, más cerebro que estadística de gol.

🛡 Defensa y oficio internacional

Entradas ganadas: Aránguiz 5 | Vidal 2

% éxito en el quite: Aránguiz 83,3% (!!) | Vidal 50%

Intercepciones: Vidal 4 | Aránguiz 3

Faltas cometidas: Vidal 11 | Aránguiz 4

Faltas recibidas: Aránguiz 7 | Vidal 3

Rojas: Vidal 1 | Aránguiz 0

Amarillas: ambos 1

➡ En Libertadores, Aránguiz combinó temple + control: quitó mejor (83,3% éxito), lo bajaron más (7 faltas recibidas), no perdió la cabeza (0 rojas).

Vidal jugó con su sello más agresivo, más fricción… pero eso también le costó: 11 faltas cometidas y una expulsión. Ese tipo de roja, en Conmebol, te condiciona toda una serie.

🎯 Con balón en Copa Libertadores

Pases correctos: Aránguiz 242 | Vidal 179

Precisión de pase total: Aránguiz 86,1% | Vidal 82,5%

Precisión en campo rival: Aránguiz 84,1% | Vidal 77,5%

➡ Otra vez, el patrón se repite: Aránguiz conduce a nivel internacional con la misma limpieza que en Chile. Vidal aporta construcción y experiencia, pero con menos eficacia y más riesgo disciplinario.

👉 Aránguiz fue decisivo en el marcador (3 goles que cambian llaves).

👉 Vidal fue más “conector”, más box-to-box clásico, pero sin incidencia directa en goles y con una expulsión que pesó.

En un ranking de influencia pura en la Copa Libertadores 2025, el ganador es Charles Aránguiz.

⚽ Copa Sudamericana

(Solo Universidad de Chile)

7 partidos (508′), 2 goles (ambos de penal), 7 pases clave, 88,4% precisión de pase, 82% en campo rival, 6 quites ganados con 75% de éxito, 7 intercepciones, 0 tarjetas.

➡ Aránguiz juega, manda y convierte con frialdad de capitán europeo. Lleva a la U hasta semifinales siendo eje táctico y emocional. Vidal no participó en el certamen, lo que amplía la distancia entre ambos.

📢 Los números finales que definen al más determinante

Torneo Charles Aránguiz Arturo Vidal Campeonato Nacional ⭐ Más completo (8 acciones de gol) 💪 Más físico y combativo Copa Libertadores 🔥 Decisivo (3 goles) ⚠️ Sin goles, expulsado Copa Sudamericana ⭐ Líder absoluto — Copa Chile ⚽ Asistencia clave — Disciplina ✅ Controlado ⚠️ Más amonestado

💬 Los datos de Opta indican finalmente que:

👉 En 2025, Charles Aránguiz ha sido el futbolista chileno más determinante: mantiene la regularidad en el torneo local, brilló en la Copa Libertadores y lidera en Sudamericana.

👉 Arturo Vidal, por su parte, sigue siendo el emblema emocional del camarín albo, pero en cancha sus números lo dejan por detrás de su excompañero de la Generación Dorada.

Aránguiz hoy marca la diferencia con la cabeza y los pies; Vidal, con la voz y la garra…