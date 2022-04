Aseguran que Arturo Vidal busca casa en Río de Janeiro

Arturo Vidal está enfocado en el cierre de temporada con Inter de Milán, pero también en su futuro y según una periodista brasileña, se encuentra buscando casa en Río de Janeiro.

La profesional Isabelle Costa, reportera de S1 Live, aseguró que el jugador quiere concretar una residencia en Brasil para recalar en julio en Flamengo, con el objetivo de ganar la Copa Libertadores.

"Después de dejar en claro su interés de jugar en Flamengo, Vidal realizó consultas a empresarios que se encargan de la parte inmobiliaria de los jugadores extranjeros que llegan a Río de Janeiro. El volante preguntó por opciones de casa para mediadios de julio", dijo en un tuiteo.

En esa línea reveló que Marcos Braz, vicepresidente del fútbol de Flamengo, reconoció a la prensa que sondearon a Vidal, para conocer sus condiciones, pero que no existe ninguna negociación.

Após deixar claro interesse em jogar no #Flamengo, Vidal fez consultas a empresários que cuidam da parte Imobiliaria no Rio de Janeiro para jogadores estrangeiros que estão se transferindo. O volante chileno pediu opções de casas no Rio para meados de julho. @s1_live @PaparazzoRN