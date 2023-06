Barticciotto: Si Colo Colo quiere traer a Vidal, ya lo deberían estar llamando

El comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa Marcelo Barticciotto analizó los dichos de Arturo Vidal en relación a su futuro, y aseguró que es clave que desde Colo Colo ya estén mostrando su interés en el seleccionado chileno para contar con él en 2024.

"Tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre, y vamos a ver... me encantaría volver -a Chile-, pero queda mucho tiempo. Prefiero hablar en el momento, ahora quiero preocuparme de la selección, disfrutar lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón con Flamengo en estos tres campeonatos", dijo en su arribo al país para unirse a la Roja.

Ante ello, el panelista e ídolo "albo" aseguró que "sería importantísimo, extraordinario para el fútbol chileno que jugadores como Vidal vuelvan. Sabemos que es un súperdotado y no tendrá problemas con la edad que tiene".

"Con estas declaraciones, si Colo Colo lo quiere traer, ya lo tienen que estar llamando", añadió.

"Y si Colo Colo no levanta el teléfono, le llegarán cientos de ofertas de Arabia, de Qatar, porque tiene prestigio y nombre para que lo llamen de cualquier lado y le ofrecerán mucha plata, porque acá el tema no es la plata", expresó.