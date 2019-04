Director deportivo de Boca Juniors descartó gestiones por Arturo Vidal y Gary Medel

El director deportivo de Boca Juniors, Nicolás Burdisso, descartó realizar gestiones por los volantes nacionales Gary Medel y Arturo Vidal, quienes durante los últimos días fueron vinculados a la escuadra "xeneize" por la prensa europea y argentina.

Burdisso, consultado particularmente por los chilenos en TyC Sports, dijo que "son gestiones inexistentes, porque todavía no estamos haciéndolas. Es un momento de evaluación, análisis y diagnóstico. Boca tiene la vara muy alta, porque tiene jugadores de jerarquía".

De igual forma, añadió que "estamos mirando jugadores en todos los puestos. No me puedo encontrar con las manos vacías, no puedo fallar, pero hoy Boca tiene un buen número de jugadofres confiables. Quisimos hacer un plantel corto para darle paso a las inferiores".

Esto se contrapone a lo que señaló hace unos días el medio Takvim de Turquía, refiriéndose puntualmente a Medel, asegurando el equipo trasandino aparecían como una opción ante la inminente partida del "Pitbull" de las "águilas negras", aunque también destacaron que existe interés de West Ham de Pellegrini, Parma y Gent de Bélgica por el jugador.