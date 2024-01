El llamado de Arturo Vidal a Alexis: Por favor, ándate de Inter

El futbolista nacional Arturo Vidal se refirió al presente que atraviesa Alexis Sánchez en Inter de Milán, club en el que compartieron hace algunas temporadas, e hizo un llamado desesperado para que deje la institución lombarda.

"Alexis, si me estás escuchando, por favor ándate del Inter. Está puro hueveando, no tenía que haber vuelto", dijo en una transmisión por Twitch.

"Es más porfiado, le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado", siguió el jugador nacional, que sigue en recuperación de una lesión que lo apartó de las canchas desde septiembre.

"-Lautaro Martínez- es un buen delantero, pero Alexis debería jugar en este equipo... -Henrikh- Mkhitaryan, cómo va a jugar ese weón antes de Alexis... cómo va a jugar éste y no Alexis. Me quiero matar", continuó el jugador chileno.

"A mí me da lata, me da rabia que Alexis esté así, es bueno", continuó en defensa del "Niño Maravilla".

"¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81?", cuestionó durante su streaming, agregando "qué rabia, qué rabia. Prefiero que esté en River a que esté en el Inter. El tiene que estar donde lo quieran, que juegue, porque es feliz jugando, pero así no, y no es porque sean mejor que él, sino que porque el entrenador no lo quiere y listo", argumentó.