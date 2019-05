El "Rey" no se rinde: Arturo Vidal compartió motivacional mensaje en redes

El volante de Barcelona generó miles de reacciones de sus seguidores al manifestar que su lucha no ha terminado.

Arturo Vidal sufrió una lamentable derrota el pasado martes, cuando Barcelona quedó eliminado en una increíble caída ante Liverpool en la Champions League, siendo la séptima ocasión en que el chileno no logra conseguir el título más importante a nivel de clubes en Europa.

Sin embargo, el "Rey" no se rinde. Así lo consignó en redes sociales, al publicar una imagen de un puño cerrado en alto, con el siguiente mensaje: "Never Give Up", que en español significa "Nunca rendirse".

La publicación, tanto en Instagram como en Twitter, generó la reacción de los fanáticos, que manifestaron su apoyo al volante nacional.