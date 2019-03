Ernesto Valverde y suplencia de Arturo Vidal: Es importante, pero tengo 20 jugadores

El entrenador no dio luces del equipo que jugará contra Real Madrid este sábado.

El director técnico de FC Barcelona, Ernesto Valverde, habló este viernes en conferencia de prensa en la previa del partido del cuadro "culé" ante Real Madrid por la liga española y comentó que pese a la suplencia de los últimos encuentros el chileno Arturo Vidal "es un jugador importante".

"No hay ninguna crítica. (Arturo Vidal) Nos ayuda y es importante. No ha participado de entrada en algunos partidos. Tiene experiencia, pero tengo 20 jugadores. Si tuviera sólo once, estaría clarísimo", aseguró.

Vidal, ha sido reserva en los últimos partidos, perdiendo el protagonismo que tuvo hace algunos meses en Barcelona, cosa que quiere empezar a revertir este fin de semana.

El equipo "Blaugrana" enfrentará a Real Madrid en el clásico español, en un duelo que puede terminar con el sueño del cuadro "merengue" de luchar por el título de la liga española, ya que el equipo del chileno le sacaría 12 puntos de ventaja.

El entrenador español, le bajó el perfil a esta situación y aseguró que todavía faltan muchos partidos para definir eso.

"No estamos pendientes de lo que suponga el partido para el rival. Es nuestro rival, pero hay más equipos implicados y la liga está por decidir ahora, independientemente del resultado de mañana".

Valverde todavía no define el once titular que se presentará en el "Santiago Bernabéu" este sábado a las 16:45 horas.