FC Barcelona de Arturo Vidal busca ante Granada su primer éxito como visitante en la temporada

Los "blaugranas" vienen cuestionados y el "Rey" no viene siendo considerado por Ernesto Valverde.

FC Barcelona de Arturo Vidal busca este sábado frente a Granada su primera victoria como visitante, luego de sumar una caída frente a Athletic de Bilbao en su estreno y empates ante Osasuna y Borussia Dortmund, en la liga española y la Champions League.

Los "blaugranas" además vienen siendo cuestionados por su nivel dentro del campo de juego, que lo tiene con solo siete puntos en el quinto lugar de la tabla de posiciones, algo que buscarán cambiar en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

Vidal, quien fue citado para este compromiso, se espera que comience el partido en el banco de suplentes y dependiendo de cómo se dé el partido verá o no acción en el mismo, aunque esto no se ve sencillo, luego de no ingresar en el último duelo ante Dortmund y tomando en cuenta que Iván Rakitic también estará entre las alternativas, competencia directa en su puesto.

Sumado a todo esto, Granada no es un rival poco exigente para los dirigidos por Ernesto Valverde, ya que ocupan por el momento la sexta casilla del torneo, una por debajo de los barcelonistas, y con la misma cantidad de unidades, por lo que tomando en cuenta lo hecho esta temporada hay cierta equiparidad, aunque los catalanes presentarán el regreso desde el arranque de Lionel Messi, quien desnivela la tendencia.

Este partido se jugará desde las 16:00 horas (19:00 GMT) y podrás seguirlo en detalle por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.