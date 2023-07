La reacción de Martín Liberman tras dichos de Arturo Vidal respecto a Jorge Sampaoli

Luego de las acaloradas palabras del seleccionado chileno Arturo Vidal en contra de Jorge Sampaoli, varias fueron las reacciones que se dejaron ver en redes sociales.

Y llamó especialmente la atención la del periodista argentino Martín Liberman, quien criticó los dichos del ahora jugador de Atlético Parananese.

"El dolor que genera que te digan en la cara que no les servís. Que no te van a utilizar. Un desagradecido el rey! Como le va a decir perdedor al DT que lo sacó campeón de América? Insólito", escribió en Twitter.

"Vidal habla mal de Sampaoli porque le dijo que no lo iba a tener en cuenta. Le dice perdedor a quien lo ayudo a ser campeón de América como DT", añadió en una segunda publicación.

"Mucho peor es no tener memoria y no recordar que le perdonó haber chocado alcoholizado en plena Copa 2015", agregó.

El dolor que genera que te digan en la cara que no les servís. Que no te van a utilizar. Un desagradecido el rey! Como le va a decir perdedor al DT que lo sacó campeón de America? Insolito. https://t.co/9IKLOl8yv2

Vidal habla mal de Sampaoli xq le dijo que no lo iba a tener en cuenta. Le dice perdedor a quien lo ayudo a ser campeón de America como DT. Mucho peor es no tener memoria y no recordar que le perdonó haber chocado alcoholizado en plena Copa 2015. Que opinan?