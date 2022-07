Martín Palermo: Si Arturo Vidal llega a Boca debe ser por un largo tiempo, no seis meses o un año

Martín Palermo, ex futbolista e ídolo de Boca Juniors, también abordó la posible llegada de Arturo Vidal al club argentino, dando su visto bueno y apuntando que de concretarse la negociación, el chileno debiese mantenerse por un largo tiempo en el "Xeneize".

En diálogo con F12 en ESPN, el "Titán" comentó que: "Si Boca quiere a Vidal debe involucrarlo por un largo tiempo, no a jugar solo la Copa Libertadores por seis meses o estar un año. Es una gran posibilidad poder contratar a un jugador como él".

"Vidal es un jugador para tener y potenciar a un plantel como Boca. Debiese estar al menos dos años, que puedan retenerlo", remarcó.

Así mismo, Palermo señaló que: "La dirigencia y el entrenador deben consensuar. Es el club el que puede decir 'no estamos al alcance de Vidal, no me lo pidas más' o si".