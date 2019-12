Medio deportivo afirmó que Arturo Vidal se retiró indignado de la práctica de FC Barcelona

El medio deportivo internacional ESPN afirmó que el chileno Arturo Vidal vivió una jornada de indignación el martes durante la práctica de FC Barcelona, la cual abandonó con molestia.

Según informó la cuenta en Twitter de su edición en inglés, Vidal se retiró enojado de la sesión después de enterarse que no formará parte del once titular en el partido de este miércoles frente a Real Madrid.

Fiel a sus fuentes, ESPN aseguró que varios jugadores intentaron tranquilizar al chileno, pero éste "no pudo ser calmado".

El equipo de Vidal, FC Barcelona, enfrenta esta tarde a los "merengues" por una nueva edición del Clásico español, desde las 16:00 horas.

