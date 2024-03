PF de Arturo Vidal hizo férrea defensa del futbolista y apuntó a sus críticos

Juan Ramírez, histórico preparador físico del futbolista chileno Arturo Vidal, salió en defensa del seleccionado nacional y tuvo fuertes a quienes critican al hoy jugador de Colo Colo.

"Hoy es el mejor día para subir esta foto, como cuando subía fotos en Múnich, Barcelona o Milán, el orgullo que se siente ser parte de la historia de un deportista reconocido y RESPETADO en el mundo entero, si en el mundo entero incluso en lugares donde no saben que es Chile", escribió en su Instagram Ramírez junto a una foto donde aparece él y Vidal.

Luego fue más allá y apuntó sus dardos al periodista Juan Cristóbal Guarello y al exfutbolista Gonzalo Jara, quienes criticaron el rendimiento de Vidal en el reciente Superclásico.

"Chile lugar donde un seudoescritor mediocre de 4 miserables libros que con micrófono en mano habla de fútbol con total libertad haciendo pensar a la gente que sabe algo de la actividad, Chile lugar donde ex futbolistas hablan de ética y cuando jugaban era lo que menos tenían, Chile lugar donde ex entrenadores hablan frente a una cámara, explicando el fútbol y se olvidan del por qué están en un canal de televisión y no dirigiendo, Chile lugar donde los hinchas se olvidan que al final es fútbol y no es la vida, CHILE LUGAR DEL QUE HACE ALGUNOS AÑOS SE VEÍA TU BANDERA RECIBIENDO COPAS EN LAS MEJORES LIGAS DE FÚTBOL", añadió el profesional..

