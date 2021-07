¿Por qué el "King" Arturo ya no le da like a Sonia Isaza?

La estrella de la selección chilena Arturo Vidal y la modelo colombiana Sonia Isaza parecen no estar viviendo el mejor momento, ya que se les ha notado distanciados en redes sociales.

Vidal, quien constantemente ha publicado el desarrollo de su relación con Isaza, y permanentemente le ha dado "like" a las publicaciones de ella, últimamente no lo ha hecho, por lo que de inmediato surgió la duda de un posible quiebre.

La razón por la que el "Rey" no le ha dado "me gusta" a la modelo es porque ya no la sigue en Instagram, lo que aumentó la inquietud de los fanáticos de ambos en aquella plataforma, todo esto sumado a versiones de infidelidad del chileno antes de su concentración con La Roja en las Clasificatorias (estuvo marginado por Covid-19) y la Copa América.

