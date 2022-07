"¿Qué haces, flaco?": Seguidores de Boca Juniors lamentaron acuerdo de Vidal con Flamengo

Tras conocerse el inminente acuerdo entre Arturo Vidal y Flamengo, los hinchas de Boca Juniors, el otro equipo involucrado en la lucha por quedarse por el volante, se manifestaron en las redes, evidenciando su disconformidad por la operación.

Los fanáticos alzaron su voz a través de la web por medio de memes, mensajes lamentando el traspaso del "King" e insultos, junto con dardos contra Vidal, la prensa y la diregencia del club "xeneize".

Revisa algunas reacciones de los seguidores de Boca:

@kingarturo23 siempre supimos que no eras para BOCA traidor Vidal

FABRIZIO TE SEGUI PARA QUE ME DIGAS CUANDO VIENE VIDAL A BOCA, NO QUERIA SABER QUE SE IBA AL FLAMENGO HIJO DE PUTA ME CAGASTE EL FINDE ESTABA FELIZ FORRO