¿Repasó a Sampaoli? La frase de Arturo Vidal sobre "los pelados"

La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal demostró nuevamente que tomó una gran distancia con Jorge Sampaoli, a quien repasó en una de sus transmisiones de Twitch.

El hecho se produjo en medio de la crítica del "King" al DT de Manchester United, Eric Ten Hag, por su mala relación con Cristiano Ronaldo cuando estaba en los "diablos rojos".

"Ese entrenador entró mal. ¿Cómo vas a sacar a Cristiano Ronaldo? Así son estos tipos. Era el goleador y lo saca. Los pelados son muy complicados", señaló el "King", según recogió Olé.

Vidal y Sampaoli tuvieron un fuerte quiebre que provocó la salida del jugador. Tras eso, el "King" señaló: "Mucha gente que me dijo quién era, yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta la persona que es, el entrenador que es... La verdad es que me siento feliz al no estar con él".