Sonia Isaza cargó contra Sampaoli por pérdida de protagonismo de Arturo Vidal en Flamengo

La pareja del futbolista chileno Arturo Vidal se descargó en contra del técnico del cuadro carioca, Jorge Sampaoli, responsabilizándolo de la pérdida de espacio del jugador chileno en el equipo titular.

A través de un comentario en Instagram, como respuesta a un seguidor que le preguntó por la ausencia del exInter de Milán en los partidos del "Fla", Isaza expresó su sensación sobre el casildense.

"¿Por qué Vidal no juega?", le consultó el usuario @bruno10rj. La réplica de la colombiana fue dura: "Porque hay un entrenador muy malo".

Revisa la interacción:

Namorada de Vidal, Sonia Isaza, alfinetou Sampaoli. Questionada sobre o motivo do volante estar ausente em campo, o técnico foi apontado como o principal culpado do chileno não ter minutos no Fla.



“(Vidal não joga) porque tem um treinador muito ruim”, disparou a Sonia. + pic.twitter.com/mYQBr8mgMR