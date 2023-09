Sonia Isaza contó por qué no está en Chile durante la recuperación de su pareja Arturo Vidal

La pareja del futbolista chileno Arturo Vidal, la colombiana Sonia Isaza, contó el motivo por el que no ha venido a nuestro país a acompañar al jugador durante su proceso de recuperación.

"No es que no estoy en Chile porque no quiero, sino porque no puedo", dijo en palabras reproducidas por el medio 24 horas.cl.

"Estoy con la renovación de mi visa y me dieron una cita que fue el 6 de septiembre. Para hacer el trámite se entrega el pasaporte y sin pasaporte no puedo viajar", argumentó.

Dijo también que "he estado un poco triste por eso, porque quisiera estar ahí con él, cuidándolo y consintiéndolo como se lo merece, porque lo amo y lo extraño, pero esa es la razón por la cual no estoy en Chile".

Vidal se recupera tras una operación a la que se sometió en la rodilla derecha luego que jugó ante Colombia por las Clasificatorias.