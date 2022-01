Susto para Vidal y Marité: Alonso sufrió descompensaciones por culpa de la diabetes

Un susto mayor fue el que vivió el miércoles por la noche Alonso, hijo del seleccionado chileno Arturo Vidal y de su ex esposa, Marité Matus, dado que el pequeño de 12 años sufrió una descompensación que lo obligó a quedar internado en la Clínica Las Condes.

"Alonso estuvo mal, estuvo hospitalizado dos veces en la UCI. Nos tuvimos que ir ambulancia desde el colegio porque la glicemia le subió a 680 miligramos por decilitros y él tiene que mantenerla en 100. Estaba con vómitos y deshidratado", contó Matus.

La influencer explicó que Alonso cuenta con una bomba que le administra insulina de forma continua: "Cuando pudimos acceder a esta nueva bomba llegamos a Chile, y como es programable, y Alonso es´ta más grande, le propusimos que a veces lo controlara él y así era más autónomo, pero a veces se le olvida, sale a recreo, se come un par y no administra la insulina", comentó.

"Alonso nunca había estado tan alto. Está en una edad compleja también, entró a la adolescencia, lo que es peor porque se rebela contra su enfermedad. Esta edad también trae cambios hormonales, incluso emocionales que afectan su glicemia", añadió.