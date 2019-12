Valverde y el ingreso de Vidal ante Real Sociedad: Necesitábamos refrescar el centro del campo

El director técnico de FC Barcelona, Ernesto Valverde, explicó el ingreso del chileno Arturo Vidal en el empate 2-2 frente a Real Sociedad en San Sebastián, resultado que no lo dejó cien por ciento disconforme, pese a que puede significar que su equipo pierda el liderato a su equipo en la liga española en la previa del clásico ante Real Madrid.

Valverde, en conferencia de prensa, sostuvo que el ingreso de Vidal fue "para refrescar el centro del campo en el que ellos nos estaban apretando y tuvimos dificultades, sobre todo en la última parte".

Además, el DT se refirió al polémico penal no cobrado a Gerard Piqué sobre el final del partido, en el que VAR no actuó, y que significará que este lunes el presidente del club ponga una queja a la Federación Española de Fútbol, según consignó la prensa española.

"Desde el banquillo ves el partido con la camiseta de tu equipo puesta. ¿El penal a Piqué? No lo he visto repetido pero diré que es penalti y que el de Busquets no lo era. Supongo que el entrenador de la Real dirá lo contrario. Le hecho dicho al cuarto árbitro que lo chequeara, pero no lo sé. Si hubo agarrón de Busquets en el primer penal, intuimos que también pudo haberlo a Piqué pero tengo que volver a verlo", dijo el DT.

Sobre el clásico ante los "merengues", el estratega sostuvo que tendrá "connotaciones especiales para los dos equipos" y que antes de analizarlo verá "cosas en las que no hemos estado finos" ante Real Sociedad y otras "en las que hemos estado bien".

El partido entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou se jugará este miércoles 18 de diciembre, a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT).