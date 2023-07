Vidal cargó contra Sampaoli tras su debut en Paranaense: "Me tocó un entrenador perdedor"

El chileno Arturo Vidal tuvo su estreno con Atlético Paranense ante Bahía y tras el duelo disparó dardos contra Jorge Sampaoli, DT durante su último tramo como futbolista de Flamengo, donde perdió continuidad.

"Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, sólo que me tocó un entrenador perdedor que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás", dijo a la señal televisiva tras el juego.

"Ahora estoy feliz. Jugué y espero empezar a jugar de inicio en los partidos que vienen y mostrar lo que he hecho en toda mi carrera; que es ser ganador", cerró el chileno.

El "King" era altamente considerado por Dorival Júnior y alternó con Vítor Pereira, pero junto a Sampaoli, que tomó el "Mengao" en abril, Vidal fue relegado a la banca totalmente, hecho que aceleró su salida del "Fla" hacia Paranaense.