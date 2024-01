Vidal está nervioso por su presentación: Muy pocos reciben cariño cuando vuelven

La estrella de Colo Colo Arturo Vidal se mostró ansioso por la presentación masiva, ante 30.000 personas, que vivirá este jueves en el Estadio Monumental, a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT).

"Estos días han sido maravillosos, un sueño, nunca pensé que iba a ser así, pero gracias a Dios he recibido mucho cariño. Todos los días he tenido algo que hacer, pero estoy feliz de estar acá, entrenar con Colo Colo, esperamos que sea un lindo año y terminarlo bien", señaló tras la presentación de la nueva camiseta.

"Mañana -jueves- se viene un día muy especial para mí, de verdad estoy muy nervioso, ojalá que salga todo bien y la gente pueda disfrutarlo", añadió.

Además, comentó que es distinto a lo que ha vivido en el extranjero, pese a que ha estado en los mejores clubes del mundo: "Era fuera de mi país, ahora estoy aquí. Muy pocos reciben el cariño cuando vuelven y la gente me ha hecho sentir que me han seguido toda mi carrera y lo que he hecho no es fácil. Espero que salgan muchos más jugadores y que les pase eso cuando vuelvan, que vuelvan bien, así que agradezco el cariño, no solo a los colocolinos sino que a todo el mundo del fútbol".

Por otra parte, sostuvo: "Quiero competir rápido, estoy cada día mejor y uno cuando está en Colo Colo tiene que competir todos los días, no solo en los partidos sino que también en los entrenamientos y lo estamos viviendo así, por eso el equipo se ve muy bien, estamos todos conectados y luchando un puesto, para ser un equipo más fuerte y pelear todos los títulos que tengamos".

Tampoco se complicó por la falta de refuerzos: "Llegué yo, se quedó Carlitos (Palacios), se quedó (Brayan) Cortés, que somos tres refuerzos importantes. Los otros equipos se querían preparar para la Libertadores y Sudamericana. "Tenemos jugadores jóvenes, que seguro van a tener más oportunidades. No estamos preocupados de los refuerzos, creo que el equipo ha demostrado en los cuatro partidos que ha jugado que cada vez está mejor, y este año vamos a ser muy importantes en todos los campeonatos. Si llega alguien, bien; si no, estamos muy tranquilos porque sabemos que tenemos un gran equipo".

"Nos va a alcanzar para todo. He visto a mis compañeros estos días, los he analizado muy bien, sé la calidad de jugadores que hay, la forma de entrenar, el profe, te deja una gran impresión. Vengo de jugar en Flamengo y Atlético Paranaense y no hay nada que envidiarle a ellos. Creo que nos va a ir muy bien en todos los campeonatos", siguió.

El arbitraje en el Chile-Argentina del Preolímpico

Arturo Vidal, quien publicó fotografías cuestionando con fuertes palabras al árbitro Alexis Herrera en la goleada de Argentina por 5-0 ante Chile en el Preolímpico, sostuvo que está molesto por la situación y repasó a la prensa.

"Muy enojado, pero hoy no vi a nadie alegar por eso, estaban todos preocupados de que Argentina nos pasó por encima. Creo que fue injusto porque si no se daba ese penal el partido estaba parejo, no salía un resultado tan amplio. Argentina tiene un gran equipo, pero nadie dijo nada, estaban todos matando por el resultado y por quedar eliminados. Hay que darle más énfasis a eso, los jugadores sintieron eso, no es fácil estar peleando una clasificación con Argentina y que le regalen un penal, quedando abajo 2-0. Después se desarmó el partido, pero creo que fue un robo".

Además, se refirió al resultado: "Me duele porque me encanta que a Chile le vaya bien, también a los jugadores que vienen. Sé que es difícil, me tocó estar ahí, gracias a Dios nos tocó que nos fuera bien en la sub 20, pero jugar por Chile afuera, en contra de los árbitros, el clima, que siempre es difícil, eso me da pena. Me gustaría que les fuera bien a todos los chilenos afuera".

Finalmente, se le consultó poruan posible llegada de Jean Beausejour al staff técnico de la selección adulta: "Sería maravilloso, ellos han vivido 15 o 16 años con la selección y nos podrían aportar mucho, a los más jóvenes también que en este momento los más jóvenes necesitan los consejos de jugadores que le han ganado a la vida, que les ha ido bien afuera".