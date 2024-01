Vidal: No vengo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo Colo si es que se da

El volante Arturo Vidal se refirió a la posibilidad de regresar a Colo Colo y expresó su deseo de llegar a un buen acuerdo, y remarcó que si retorna es para "ganar cosas" y no retirarse.

Tras entrenar en el Complejo "Juan Pinto Durán", Vidal comentó sobre su diálogo con Alfredo Stöhwing, presidente de Colo Colo: "Ayer hablé un rato, pero de ahora en adelante vamos a conversar bien...Ojalá Dios quiera se llegue a un acuerdo".

Posteriormente, pidió a la prensa que "no hablen más de mi edad, de mis lesiones. Si vuelvo a Colo Colo, vuelvo porque estoy en buen nivel".

"Dijeron que porque estaba lesionado volvía a Colo Colo. Si vuelvo, vuelvo porque quiero colocar a Colo Colo donde se merece en Sudamérica, y hacer una buena imagen", agregó.

Por último, pidió que "no me comparen más con los que han vuelto a Chile , porque no es mi caso, no vengo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo Colo si es que se da".