Vidal recordó antiguo encontronazo con David Pizarro: Quiso hacerse guapito, con papá no

El volante Arturo Vidal rememoró en una de sus transmisiones de Twitch un viejo y llamativo pleito que tuvo con David Pizarro en Italia, durante un duelo de Juventus y Fiorentina.

"Yo me acuerdo, pero el Mati (Fernández) no. El Mati tranquilizaba. El otro hueón se quiso pasar de listo, como ahí mi nombre ya era fuerte en Italia y ya era de los mejores en la Juventus, quiso hacerse guapito y no", dijo a sus espectadores.

"Con papá, no. Le salió el cuco con papá", complementó el "King" sobre la situación que ocurrió hace más de nueve años.

La secuencia tuvo lugar el 13 de marzo de 2014 en un 1-1 entre la "Vecchia Signoria" y el cuadro "viola" en la ida por la tercera ronda de la Europa League 2013/14. En la media hora de juego Vidal, anotó a los tres minutos, cometió falta sobre Pizarro y luego ambos se encararon. El la vuelta fue triunfo turinés por la mínima.

Revisa el encontronazo rememorado por Vidal: