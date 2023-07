Vidal repasó a Sampaoli: Mucha gente me dijo quién era y yo nunca hice caso

El volante chileno Arturo Vidal sostuvo sus dichos sobre el entrenador Jorge Sampaoli, a quien tuvo en la selección y ahora último en Flamengo, tras su estreno en Atlético Paranaense.

El jugador nacional criticó al DT en declaraciones a la TV tras la victoria 2-0 de su nuevo equipo, sobre Bahía, indicando que se trata de un "perdedor".

Vidal cargó contra Sampaoli tras su debut en Paranaense: "Me tocó un entrenador perdedor"

Esta frase la respaldó durante la conferencia de prensa al señalar que Sampaoli "es un tema que para mí está cerrado y ahora me di cuenta de la mucha gente que me dijo quién era, yo nunca hice caso, pero ahora me di cuenta la persona que es, el entrenador que es".

"La verdad es que me siento feliz al no estar con él", cerró.