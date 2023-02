Vidal se apoyó en noticia de Zlatan y respondió a detractores: Solo a los más grandes los critican

La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal se apoyó en una publicación sobre Zlatan Ibrahimovic para responder a sus detractores de las redes sociales.

Vidal reposteó una noticia con declaraciones de Zlatan, en la que expresó: "Si no recibes críticas, es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno".

Ante esto y la similitud que un hincha hizo con el momento del "King", el futbolista comentó: "Sólo a los más grandes los critican".

El jugador chileno vive momentos complejos en su carrera, ya que tras la derrota de Flamengo en semifinales del Mundial de Clubes ante Al Hilal de Arabia Saudita, la prensa brasileña aseguró que el "Mengao" quiere prescindir de él.