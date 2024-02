Vidal se molestó por precio de entradas para la Supercopa: Se aprovechan porque llegué yo

La estrella de Colo Colo Arturo Vidal se mostró molesto por el precio de las entradas para el duelo de este domingo entre Huachipato y el "Cacique" por la Supercopa en el Estadio Nacional, con un precio superior a los 16.000 pesos la más barata.

"¿A cuánto están las entradas? Deberían ser baratas. ¡16 lucas una galería! Cómo tan cara la entrada", señaló el "King" en su canal de Twitch.

"No me había dado cuenta que están tan caras, los hue... desubicados. Pero no es Colo Colo el dueño del partido, es de la ANFP. Por qué no ponen las entradas a un precio bien. ¿El año pasado cuánto valían las entradas de Supercopa? Se aprovechan porque llegué yo, como si me dieran plata", añadio.

"No deben subir las entradas, deben seguir al mismo precio. Terrible. Pero el domingo vamos a dar espectáculo, va a ser así mi gente. Ojalá haga mi primer gol", cerró.

El compromiso se llevará a cabo este domingo a las 19:00 horas (22:00 GMT).