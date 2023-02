Vidal: Tuve una lesión muy dura y por eso a veces me molesta que hablen diciendo que estoy mal

El chileno Arturo Vidal, volante de Flamengo, habló en la zona mixta tras ganar el tercer lugar del Mundial de Clubes y se refirió a la molestia que tiene contra sus críticos, contando detalles de una "dura lesión" que sufrió a comienzos de año.

"He estado feliz acá, claramente en estos primeros partido (del 2023) he estado un poco triste porque estuve lesionado. Tuve una lesión muy dura, que nadie sabe, traté de estar, de acompañar a mis compañeros en los partidos. No he jugado porque me dolía mucho, después del partido con Palmeiras empecé a entrenar mucho mejor y ahora estoy cien por ciento", comentó.

Y en ese marco, Vidal se refirió a su molestia contra sus detractores.

"Por eso a veces me molesta que hablen, que estoy mal físicamente, pero (la lesión) era un problema la gente acá sabe y no cualquier jugador puede jugar con eso", explicó.

Respecto a la lesión, Vidal no especificó qué le pasó, pero apuntó que la tuvo cuando tenía 25 años y ocurrió "con los trabajos y la pretemporada."

"Pero con trabajo y esfuerzo, doblando las sesiones de terapia, ya estoy bien. Hoy me sentí cómodo, feliz porque se ganó", añadió.

Además, Vidal habló sobre las provocaciones a Real Madrid: "Eso siempre ha sido, en Barcelona pasaba lo mismo y después en Inter. Pero nada, teníamos confianza de estar en la final con ellos y no se dio. Seguimos trabajando, ganamos el tercer lugar, volvemos a Brasil y a preparar el año".

Por último, habló sobre el proceso de Vitor Pereira: "No hemos tenido el tiempo suficiente para prepararnos 100 por ciento, se cambió el proceso que venía antes. Pero lo que viene será bueno, se está trabajando fuerte y queremos ganar cosas con Flamengo", cerró.