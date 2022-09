Vidal tuvo cruce con Marité Matus por declaraciones sobre la relación con sus hijos

La estrella de la selección chilena Arturo Vidal y su ex esposa María Teresa Matus tuvieron un cruce en redes sociales por la calidad de la paternidad del bicampeón de América.

"Marité" utilizó su cuenta de Instagram para descargarse. Asegurando primero que la familia del "King" no tiene mucho entusiasmo en compartir con sus hijos: "¡Uffff"! Simplemente no tienen interés en verlos y cuando no nace ese vínculo, nada que hacer".

Después cargó con todo contra el volante de Flamengo: "Gracias a Dios ya no siento rabia ni pena porque mis niños tienen tanto amor que sé que son niños felices. La verdad ya bajé los brazos y le dejo todo a la vida. Al final todo se pone en su lugar".

No obstante, Vidal tuvo una reacción y junto a un mensaje de cierta reflexión escribió: "Preguntas tontas?, respuesta tonta".