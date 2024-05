Audax Italiano goleó a O'Higgins en festival de golazos

La noche de este domingo 5 de mayo, Audax Italiano consiguió una victria histórica en Rancagua.

El equipo dirigido por Francisco Arrué venció por 5-0 a su similar de O'Higgins, anulando en todas las líenas el esquema de Juan Manuel Asconzábal

Las figuras de la cancha fueron Gonzalo Ríos e Ignario Jeraldino, quienes anotaron un doblete cada uno, para dejarle a Santiago Dittborn, la chance de anotar también para su equipo,

El contexsto del desenlace fue caótico, ya que hubo lanzamiento de proyectiles en la salida del 'Vasco' de la cancha, con un centenar de hinchas detrás de la banca, esperando por el estratega, según lo que contó el periodista Marcelo Muñoz en la transmisión oficial, una vez sonó el pitazo final.

"Lo que pasó esta noche es desastrozos y toca poner la cara, no hay mucho para decir. No sé si pesa lo psicológico, pero es una situación bastante complicada, por lo que no hablo lo que sucede fuera ya que hay que respetar y poner el pecho, además de trabajar, sabiendo que las palabras no sirven. Hablo porque alguien tiene que hacerlo y hasta me da vergüenza hablar, porque a los hinchas no les podemos decir nada", declaró Diego Buonanotte a la señal de TNT Sports.