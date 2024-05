Aníbal Mosa condenó los destrozos ocurridos en el Bicentenario de La Florida

Mientras Colo Colo ganaba el partido ante Audax Italiano, en la galería norte del estadio Bicentenario, un grupo de hinchas de la Garra Blanca comenzó a lanzar papeles y otros elementos a la cancha. La situación ha sido condenada desde la autoridad comunal, sobre todo por el nivel de daño causado.

Una vez terminado el encuentro, el Departamento Jurídico de la Municipalidad de la comuna realizó un informe con los destrozos que sufrió el recinto deportivo y aseguró que los montos ascienden a 50 millones de pesos. El alcalde Rodolfo Carter, confirmó que el convenio de arriendo con Audax Italiano se encuentra suspendido por los graves daños que generó la parcialidad colocolina, y se mantendrá en ese estado mientras no se pague el monto de los daños.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló antes de emprender viaje a Lima por el duelo de Copa Libertadores y comentó que "no entendemos de qué manera explotan algunos hinchas cuando el equipo va ganando, en vez de apoyarlo. Lo primero es condenar todos los hechos y esperamos que haya una investigación".

"Me imagino que habían cámaras y que hay videos para poder castigar a los responsables. Por ahora la gente del Audax no han hablado con nosotros, pero si nos llaman, vamos a estar abiertos a conversar. La mayoría de los hinchas colocolinos, los 9 o 10 millones que hay, no son así, no se comportan de esta manera. Entonces le hacen un flaco favor a la institución que dicen querer tanto", finalizó el mandamás de la concesionaria.