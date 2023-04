Manuel Fernández, DT de Audax: El plan de juego fue acertado, la bronca pasa por el resultado

El entrenador argentino Manuel Fernández repasó en conferencia de prensa la derrota de Audax Italiano contra Newell's Old Boys por 0-1 en la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana y, más allá de la caída, se mostró conforme por el desempeño de sus dirigidos.

"Me parece que el equipo se defendió a una buena altura de campo, con una presión en bloque medio que a ellos los puso incómodos y que nos permitió jugar, sobre todo, lejos de nuestro arco. Me parece que fue lo que pasó. Ellos no tuvieron ocasiones de peligro. Nosotros tuvimos las más claras y buena cantidad también, especialmente en el primer tiempo", dijo ante los medios.

"La diferencia estuvo no solo en que nos defendimos bien, sino que cuando recuperábamos la pelota teníamos encendido ese ataque rápido y directo que nos hizo tener las situaciones más claras", agregó.

"Me parece que el plan de juego fue el que habíamos imaginado, que fue acertado. Llevamos al rival al plano de incomodidad, a un rival de una jerarquía enorme. Hoy la bronca pasa por el resultado, que haya sido en la última pelota de la noche. Se hace difícil que nos podamos separar de eso", prosiguió el DT audino.

Fernández dijo que tiene "tranquilidad y convicción del "gran partido" que hicieron, y destacó la "entrega de los futbolistas, que es admirable y que a uno lo enorgullece". El estratega indicó que "queda seguir en ese camino" y "ojalá que todos los méritos del equipo en algún momento los podamos traducir en resultados".

"Este tipo de partidos, contra este tipo de rivales y la jerarquía que tienen, son los que te hacen madurar, crecer, que te llevan a instancias límite. Nosotros, todo ese aprendizaje lo tenemos que volcar en la madurez del equipo para competir en el próximo partido en Copa Chile y en la reanudación (del Campeonato Nacional) con Universidad de Chile", cerró.

Por Copa Chile su equipo enfrentará a Deportes Recoleta el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT), mientras que a la U la recibirán el 16 de abril en el Estadio Bicentenario de La Florida.