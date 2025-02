“Me trataron como un animal": Ignacio Jeraldino revela el calvario que vive en Audax

El delantero argentino Ignacio Jeraldino no lo ha pasado muy bien en este inicio de temporada 2025, ya que está enfrentado desde hace semanas con la dirigencia de su club, Audax Italiano.

Todo empezó a principios de enero, cuando el jugador tuvo la opción de dejar el elenco de colonia itálica ya que habían negociaciones con Banfield de Argentina. Tras caerse el fichaje, por estar en desacuerdo con las condiciones de salida que le propuso la dirigencia audina, el trasandino comenzó a vivir una serie de desafortunados episodios que incluso provocaron la intervención del Sindicato de Futbolistas Profesionales, quienes acusaron maltratos hacia el jugador y vulneración hacia su dignidad y salud mental.

Denunciamos a @audaxitaliano por el hostigamiento y exclusión de los entrenamientos con el plantel profesional en contra de Ignacio Jeraldino.



Hoy lo citaron a entrenar, pero no había nadie en el club. El plantel profesional se fue ayer de pretemporada.



No aceptaremos este… — Sifup Chile (@sifup) January 6, 2025

Fue apartado de la pretemporada, luego reincorporado al plantel, pero tras cartón el club de La Florida subió un comunicado en que lo acusaron de “infringir normas de conducta mediante publicación en sus redes sociales que afectan el escudo y los valores del club”.

Esta situación colmó la paciencia del jugador. "Sí, un poco enojado obviamente, porque un poquito más y me trataban como un animal, y acá todos somos personas", dijo en diálogo con el portal En Cancha.

Ignacio Jeraldino acusa discriminación en Audax

Tras sostener una reunión con los directivos, éstos le manifestaron arbitrariamente que no jugará en el club esta temporada, pese a tener contrato vigente, Jeraldino saca la voz para acusar directamente al presidente de Audax Italiano Gonzalo Cilley de provocar un daño a su imagen como jugador profesional.

“Después de la pretemporada, Gonzalo Cilley me pide hablar y yo le dije que no podía porque mi familia estaba en La Serena y yo la tenía que ir a buscar al aeropuerto. Si me avisaba con anticipación, no había problema, pero me lo hicieron saber después de un entrenamiento. Después, a través de un tercero, como casi siempre era, me dicen otra vez que el presidente quiere hablar conmigo. Bien, digo yo, me presento y nos sentamos en la mesa con Fernando Martinuzzi (gerente general), Christian Bassedas (gerente deportivo) y él en la cabecera. Los saludo a todos de la mano y el presidente me dice de una: “Conmigo no vas a jugar y no vas a ser citado en todo el año, ni siquiera los amistosos”. Yo, la verdad, ya sabía que la cosa iba para allá. “¿Eso era?“, le pregunto. ”Sí -me dice- Por tus actitudes estoy tomando esta decisión”. Bueno, le digo, acá tú eres el dueño, tú eres el que manda. Si era eso, bien... Me paré y me fui”, indicó el jugador en el citado portal.

"Yo creo que sí es discriminación. El año pasado yo ayudé bastante al club. Sé que esto es grupal, pero yo aporté. Entonces, que ahora me vengan a tratar como un niño de 10 años, no sé... Se siente mal. Sí, me siento discriminado", agregó.

Jeraldino se va con todo contra el presidente de Audax Italiano, a quien acusa prácticamente de ser un dictador.

“Los que están alrededor la verdad es que no pueden hacer mucho. Él dueño es él y se tiene que hacer lo que él quiere. La gente de su lado le trabaja como cualquier trabajador a su empleador, donde si no se hace lo que se pide, lo peor que puede pasar es el despido. Los entiendo. Quieren salvar su trabajo y yo no me las tomo con ellos. Quien manda es el de arriba”, dijo.

“Si él hubiese querido dejar todo atrás, lo habría hecho ya. Dice que Audax es un equipo familiar... Le mando mensajes y los responde de forma cortante. Su actitud era como de “¿Quieres esto? Fírmame aquí“. No puede ser así. Yo no me dejé meter la mano al bolsillo porque tengo familia y me debo a ellos, no a gente que me da trabajo por uno o dos años. Yo no voy a regalar dinero que me pertenece a mí por contrato”, puntualizó.

De momento, Ignacio Jeraldino se mantiene al margen de los entrenamientos del primer equipo de Audax Italiano a la espera de resolver su situación.

¿Cuándo juega Audax Italiano?

Audax Italiano enfrentará este jueves 6 de febrero a Unión Española en duelo correspondiente a la tercera fecha de la Copa Chile 2025. El partido se disputará desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.