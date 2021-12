Montecinos: Estoy dispuesto a ir a cualquier club que me dé la posibilidad de seguir creciendo

Joaquín Montecinos fue una de las figuras en el Campeonato Nacional y si bien no sabe de ofertas, se ilusiona con la idea de seguir creciendo como futbolista y explica que su idea es llegar a un club donde pueda seguir evolucionando.

"Estoy dispuesto a ir a cualquier club que me dé la posibilidad de seguir creciendo", dijo el veloz delantero en conversación con Las Últimas Noticias.

Y ante ello, también hace una autocrítica con miras al futuro: "Quiero cambiar a veces esas revoluciones a mil. Yo soy así, pero debo aprender a manejar algunas situaciones, discutir menos con los árbitros y con los rivales", expresó.

"También mejorar en la toma de decisiones, a veces uno puede errar por un segundo que se demoró en sacar el centro o dio el pase un metro más largo", añadió.

Con respecto a su temporada, Montecinos, quien está de vacaciones en Estados Unidos, contó que "terminé agotado el año, sobre todo en los últimos partidos con Audax, ahí tuve un momento de pausa y vino la gira con la selección, entonces llegué con mucha más energía. Son muchos años en que he descansado poco, me he dedicado a trabajar. En estos días me desconecté del fútbol pero estoy en una de las etapas más lindas de mi vida. Siempre he querido llegar a la elite".