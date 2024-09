Un Balón de Oro 2024 sin Messi ni Cristiano: Ya se conocen los nominados y fecha de entrega el premio al ganador

Este miércoles la revista France Football reveló los nominados al Balón de Oro 2024, en la lista la presencia argentina destaca en cuatro categorías. La ceremonia, que se celebrará el 28 de octubre en el Théatre du Chatelet, promete ser un evento histórico ya que por primera vez desde 2003, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no figuran en la lista.

Los nominados al Balón de Oro 2024 fueron anunciados este miércoles. Emiliano Martínez y Lautaro Martínez están en la lista de los 30 mejores jugadores, destacándose junto a estrellas como Jude Bellingham y Erling Haaland.

They're the best players of the world... here are our 2024 Ballon d'Or nominees! #ballondor pic.twitter.com/QcmNxvPx8T — Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024

Los argentinos se tomaron la nominación del Balón de Oro 2024

El 'Dibu' también compite por el Trofeo Yashin al mejor arquero. Su destacada actuación con el Aston Villa y en la Copa América lo ponen como el favorito a ganar este galardón por segunda vez consecutiva.

Lionel Scaloni está nominado como uno de los mejores entrenadores, compitiendo contra figuras como Josep Guardiola y Luis De La Fuente, quien llevó a España a ganar la Eurocopa 2024.

Alejandro Garnacho, por su parte, está en la lista para el Trofeo Kopa al mejor jugador Sub 21. Lamine Yamal, del Barcelona, es otro candidato destacado en esta categoría.

¿Cuándo se hará entrega del Balón de Oro 2024?

La ceremonia, que se llevará a cabo en París el 28 de octubre, también premiará a los mejores futbolistas y entrenadores del año. Los premios abarcan desde el 1 de julio de 2023 hasta el 30 de junio de 2024.