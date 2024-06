Aseguran que Ben Brereton Díaz es opción en otro equipo de la Premier League

El seleccionado chileno Ben Brereton Díaz tuvo un buen inicio de 2024 con la camiseta de Sheffield United, elenco con el que anotó seis goles (uno de ellos a Manchester United) y dio una asistencia, dejando atrás sus pésimos seis meses anteriores con la camiseta de Villarreal.

Es por esto que, según informó el periodista Jack Rosser del medio The Sun, un cuadro de la Premier League se fijó en "Big Ben" para la próxima temporada.

Southampton want to bring in a new striker/forward this summer.



Ben Brereton Diaz and Liam Delap on the list, still some hope Che Adams may stay too.



There has been strong interest in Callum O'Hare but deal looks unlikely at this stage. #SaintsFC